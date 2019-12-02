У Саудівській Аравії представили арену, де пройде реванш Джошуа - Руїс

У Саудівській Аравії вже побудували арену, де пройде бій-реванш між американським чемпіоном WBA, WBO і IBF у суперважкій вазі Енді Руїсом і британцем Ентоні Джошуа.

Поєдинок Джошуа — Руїс відбудеться 7 грудня в місті Ер-Ріяд на арені Diriyah. На кону стоятимуть пояси мексиканського боксера, які перейшли до нього у першому поєдинку в червні.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 2 червня, Ентоні Джошуа зазнав першої поразки в професіональній кар'єрі й втратив всі свої чемпіонські пояси. Британський боксер 4 рази побував в нокдауні під час поєдинку з Руїсом, і в 7 раунді рефері зупинив бій.

У ніч на 13 жовтня в Чикаго у своєму дебютному поєдинку в суперважкій вазі український боксер Олександр Усик переміг американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом і став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким наразі володіє Енді Руїс.