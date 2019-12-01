Кличко дає поради Джошуа, який готується до реваншу з Руїсом

Британський боксер каже, що Володимир консультує його щодо тренувань і дієти.

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа поділився думками про майбутній бій з Енді Руїсом і зазначив, що прислухається до порад Володимира Кличка, повідомляє британське видання Express.

«Володимир Кличко розповідає мені багато про що. Він більш дисциплінований, ніж я, і дипломатичний. Кличко давав мені поради щодо дієти і тренувань. Можливо, саме про це зараз говорять люди, які бачать трансформацію мого тіла.

Я скористався його уроками і тепер моя вага може коливатися. Я знову маю намір стати чемпіоном світу. Я завжди говорив, що пояс не повинен визначати статус людини. Я був чемпіоном ще до того, як завоював пояс», - розповів Джошуа.

У червні 2019 Руїс несподівано переміг Джошуа в поєдинку, який відбувся в Нью-Йорку і став чемпіоном світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Реванш відбудеться 7 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Поєдинок року пройде на Diriyah Arena, яку побудували спеціально до цього бою.