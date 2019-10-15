Переможця реваншу Джошуа — Руїс зобов'яжуть битися з Усиком за титул WBO

Український боксер Олександр Усик після свого успішного дебюту в суперважкій вазі проти Чазза Візерспуна може розраховувати на поєдинок за звання чемпіона світу з переможцем реваншу Джошуа — Руїс.

Проте, як зазначив глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн, український боксер не є єдиним претендентом на бій з переможцем.

"Олександр Усик може битися за титул чемпіона світу. Він прилетить до Саудівської Аравії, щоб подивитися бій Джошуа - Руїс. Переможця цього поєдинку відразу ж зобов'яжуть битися з Усиком.

Чемпіону доведеться битися з Усиком або звільнити титул. Але переможцю також потрібно битися з Кубратом Пулєвим. Раптово виникла ситуація, в якій є два обов'язкові претенденти. Необхідно вирішувати, з ким із них простіше домовитися", - цитує Хірна Fightnews.info.

Оскільки Олександр Усик є обов'язковим претендентом за версією WBO, він може вийти в ринг з переможцем реваншу між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF Енді Руїсом і Ентоні Джошуа. У той же час Кубрат Пулєв є обов'язковим претендентом на бій за версією IBF.

Як повідомлялося, в ніч на 13 жовтня в Чикаго у своєму дебютному поєдинку в суперважкій вазі Олександр Усик переміг американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом. Після 7-го раунду суперник Усика відмовився виходити в ринг.

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Після цієї перемоги Олександр Усик став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким на даний момент володіє Енді Руїс. Реванш Енді Руїс – Ентоні Джошуа відбудеться 7 грудня.