Руїс виявився важчим за Джошуа на 21 кг

Джошуа готується взяти реванш за сенсаційну поразку нокаутом в червні.

Екс-чемпіон у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа і мексиканець Енді Руїс провели церемонію зважування напередодні їхнього бою. Руїс виявився важчим на 21 кг, повідомляє Укрінформ.

Джошуа показав вагу 107,5 кг. Руїс - 128,6 кг. Відзначимо, що обидва боксери заявляли про своє бажання скинути вагу перед реваншем. Джошуа перед першим поєдинком показав 112,4 кг (скинув майже 5 кг), тоді як Руїс - 121,5 кг (набрав більше 7 кг).

Бій відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії. Початок о 23:00.

Нагадаємо, у своєму дебютному поєдинку в суперважкій вазі українець Олександр Усик переміг в Чикаго американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом. Після цієї перемоги Олександр Усик став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким на даний момент володіє Енді Руїс. Реванш Енді Руїс – Ентоні Джошуа відбудеться 7 грудня.