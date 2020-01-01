Бої Ломаченка та Гвоздика увійшли до трійки кращих поєдинків 2019 року

Бої Ломаченка та Гвоздика увійшли до трійки кращих поєдинків 2019 року

Укрінформ
Бої українських боксерів Василя Ломаченка та Олександра Гвоздика проти британці Люка Кемпбелла і росіянина Артура Бетербієва відповідно увійшли до трійки кращих за версією промоутерської компанії Top Rank.

Крім поєдинків за участю українців, до ТОП-3 потрапив бій американців Хосесіто Лопеса з Джессі Варгасом, повідомляє Top Rank на своїй сторінці в Instagram

Нагадаємо, Ломаченко в легкій вазі рішенням суддів переміг Кемпбелла, завоювавши вакантний титул чемпіона за версією WBC, а також захистив свої пояси WBO і WBA Super.

Читайте також: Бій Усик – Чісора запланований на 7 березня в Манчестері

Гвоздик у напівважкій вазі поступився Бетербієву технічним нокаутом. Українець втратив шанс стати чемпіоном за версією IBF, а також не зміг відстояти пояс WBC.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-