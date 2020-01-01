Бої Ломаченка та Гвоздика увійшли до трійки кращих поєдинків 2019 року

Бої українських боксерів Василя Ломаченка та Олександра Гвоздика проти британці Люка Кемпбелла і росіянина Артура Бетербієва відповідно увійшли до трійки кращих за версією промоутерської компанії Top Rank.

Крім поєдинків за участю українців, до ТОП-3 потрапив бій американців Хосесіто Лопеса з Джессі Варгасом, повідомляє Top Rank на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Ломаченко в легкій вазі рішенням суддів переміг Кемпбелла, завоювавши вакантний титул чемпіона за версією WBC, а також захистив свої пояси WBO і WBA Super.

Гвоздик у напівважкій вазі поступився Бетербієву технічним нокаутом. Українець втратив шанс стати чемпіоном за версією IBF, а також не зміг відстояти пояс WBC.