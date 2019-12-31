Бій Усик – Чісора запланований на 7 березня в Манчестері

В 2020 році Усик може провести два бої: проти Чісори та переможця поєдинку Пулєв – Джошуа.

Промоутер Олександра Усика Едді Гірн заявив порталу talkSPORT, що запланований бій з Дереком Чісорою в березні може пройти в Манчестері. Чісора стане наступним опонентом українця в тому випадку, якщо Ентоні Джошуа проведе наступний бій з Кубратом Пулєвим, а не з Усиком.

«7 березня, Чісора проти Усика в Манчестері. План Чісори - битися з Усиком, але WBO стверджує, що Усик - претендент на бій з Джошуа.

IBF каже, що претендент - Пулєв. Я вважаю, тут повинен бути якийсь порядок. Я сказав Усику, якщо нам випаде WBO, Джошуа проведе наступний бій з ним. Якщо немає, є варіант з Чісорою, а після - з переможцем бою Джошуа і Пулєва», - розповів Гірн.

Нагадаємо, Усик дебютував в суперважкій вазі в поєдинку проти Чазза Візерспуна. Усик переміг на відмові суперника за підсумками семи раундів.

Джошуа, в свою чергу, повернув собі чемпіонські титули після перемоги в реванші над Енді Руїсом в грудні.