Боб Арум підтвердив, що перед боєм з Усиком Джошуа боксуватиме проти Пулєва

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум підтвердив, що Ентоні Джошуа спочатку проведе бій з болгарином Кубратом Пулєвим, а вже потім - з Олександром Усиком.

Боб Арум, зокрема, зазначив, що спершу Ентоні Джошуа проведе захист титулу IBF, а вже потім — WBO.

“Кубрат Пулєв буде наступним суперником Джошуа. Ви ж знаєте, як IBF ставиться до своїх обов'язкових захистів. Так що Пулєв поб'ється з Джошуа до Усика”, - цитує Арума XSPORT.

Раніше промоутер Едді Хірн повідомив, що чинний володар боксерських титулів WBA, WBO, IBF і IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа першим захищатиме титул IBF, а вже потім проведе бій з Олександром Усиком як обов'язковим претендентом на титул WBO. Справа в тому, що в грудні британський боксер отримав зобов’язання провести негайний захист титулу від організацій WBO і IBF. Телеканал ESPN висловиви з цього приводу думку, що Ентоні Джошуа не зможе домовитися з однією з організацій про відстрочку обов'язкового захисту титулу.

Нагадаємо, Олександр Усик у своєму дебютному поєдинку в суперважкій вазі здобув перемогу нокаутом у восьмому раунді над Чаззом Візерспуном, а наступний бій проведе 7 березня проти Дерека Чісори.

Чинний володар боксерських титулів WBA, WBO, IBF і IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа на початку грудня переміг за очками Енді Руїса і повернув собі чемпіонські пояси.

Фото: twitter/anthonyfjoshua