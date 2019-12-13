Джошуа має обрати - захищати титул IBF або WBO

Об'єднаний чемпіон світу у суперважкій вазі британський боксер Ентоні Джошуа отримав зобов’язання провести негайний захист титулу від організацій WBO і IBF.

На думку телеканалу ESPN, Ентоні Джошуа не зможе домовитися з однією з організацій - WBO або IBF - про відстрочку обов'язкового захисту титулів. Йому доведеться вибирати між українським претендентом Олександром Усиком і болгарським - Кубратом Пулєвим. Про це повідомляє XSPORT.

“Вся справа в тому, що ще в середу Міжнародна боксерська федерація (IBF) зажадала від свого чемпіона провести бій з 1-м номером рейтингу Кубратом Пулєвим із Болгарії. Потім Джошуа отримав аналогічний лист від Всесвітньої боксерської організації (WBO) - ті вимагають від британця дати негайний бій обов'язковому претенденту українцю Олександру Усику”, - йдеться в повідомленні.

Якщо Джошуа планує зберегти ці титули, йому доведеться домовлятися з одним із претендентів. В іншому випадку йому незабаром прийдеться відмовитися від одного з поясів.

За правилами IBF, в разі промоутерських торгів боксеру з Болгарії належить 35% призового фонду. Його справи ведуть Боб Арум (Top Rank) і Джон Вірт (Epic Sports and Entertainment), з якими Хірн успішно домовлявся і раніше.

Фото: fightnews.info