WBO зобов'язала Джошуа провести захист титулу проти Усика
Це рішення було прийнято після того, як Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів у реванші переміг Енді Руїса і став чемпіоном WBO, WBA і IBF у суперважкій вазі. Поєдинок відбувся минулого тижня.
Як повідомляє Ua-football, Всесвітня боксерська організація запропонувала сторонам розпочати негайні переговори. Якщо протягом 30 днів Усик і Джошуа офіційно не підтвердять свій бій, то WBO організує промоутерські торги.
У зв’язку з цим 30-річний британський боксер Ентоні Джошуа має три варіанти розвиту подій: захист титулу проти Олександра Усика, відмову від пояса WBO та отримання відстрочки.
Малоймовірно, що боксер зуміє зберегти всі свої титули, оскільки в IBF також вимагають обов'язкового захисту проти болгарина Кубрата Пулєва.
Раніше промоутер Ентоні Джошуа повідомив, що його підопічний наступний бій планує провести не з Усиком.