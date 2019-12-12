WBO зобов'язала Джошуа провести захист титулу проти Усика

WBO зобов'язала Джошуа провести захист титулу проти Усика

Укрінформ
Всесвітня боксерська організація (WBO) на офіційному рівні повідомила, що Ентоні Джошуа протягом 180 днів повинен провести захист титулу з обов'язковим претендентом Олександром Усиком.

Це рішення було прийнято після того, як Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів у реванші переміг Енді Руїса і став чемпіоном WBO, WBA і IBF у суперважкій вазі. Поєдинок відбувся минулого тижня.

Як повідомляє Ua-football, Всесвітня боксерська організація запропонувала сторонам розпочати негайні переговори. Якщо протягом 30 днів Усик і Джошуа офіційно не підтвердять свій бій, то WBO організує промоутерські торги.

У зв’язку з цим 30-річний британський боксер Ентоні Джошуа має три варіанти розвиту подій: захист титулу проти Олександра Усика, відмову від пояса WBO та отримання відстрочки.

Малоймовірно, що боксер зуміє зберегти всі свої титули, оскільки в IBF також вимагають обов'язкового захисту проти болгарина Кубрата Пулєва.

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Раніше промоутер Ентоні Джошуа повідомив, що його підопічний наступний бій планує провести не з Усиком.

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