WBO зобов'язала Джошуа провести захист титулу проти Усика

Всесвітня боксерська організація (WBO) на офіційному рівні повідомила, що Ентоні Джошуа протягом 180 днів повинен провести захист титулу з обов'язковим претендентом Олександром Усиком.

Це рішення було прийнято після того, як Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів у реванші переміг Енді Руїса і став чемпіоном WBO, WBA і IBF у суперважкій вазі. Поєдинок відбувся минулого тижня.

Як повідомляє Ua-football, Всесвітня боксерська організація запропонувала сторонам розпочати негайні переговори. Якщо протягом 30 днів Усик і Джошуа офіційно не підтвердять свій бій, то WBO організує промоутерські торги.

У зв’язку з цим 30-річний британський боксер Ентоні Джошуа має три варіанти розвиту подій: захист титулу проти Олександра Усика, відмову від пояса WBO та отримання відстрочки.

Малоймовірно, що боксер зуміє зберегти всі свої титули, оскільки в IBF також вимагають обов'язкового захисту проти болгарина Кубрата Пулєва.

Раніше промоутер Ентоні Джошуа повідомив, що його підопічний наступний бій планує провести не з Усиком.