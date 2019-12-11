Усик проведе бій з Чісорою на початку березня - промоутер

Едді Гірн - промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за трьома версіями британського боксера Ентоні Джошуа і со-промоутер Олександра Усика розповів про плани на майбутні бої своїх підопічних.

Едді Гірн, зокрема, зазначив, що поєдинок Усик — Чісора може відбутися на початку березня, після чого український боксер проведе бій із переможцем поєдинку Джошуа — Пулєв.

“Усик, швидше за все, зійдеться у бою з Дереком Чісорою на початку березня, після чого він битиметься з переможцем поєдинку Джошуа — Пулєв. Наступний поєдинок Джошуа, швидше за все, відбудеться у квітні. Це дуже жорстке рішення, тому що шість країн зацікавлені в його наступному поєдинку", - цитує Гірна ESPN.

Нагадаємо, 7 грудня у Саудівській Аравії на Diriyah Arena британський боксер Ентоні Джошуа переміг американця Енді Руїса і повернув собі чемпіонські титули WBA, WBO і IBF у суперважкій вазі за рішенням суддів (118:110, 118:110, 119:109).

Після цієї перемоги український боксер Олександр Усик став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким знову заволодів Ентоні Джошуа. Боксери повинні провести бій за титул WBO у найближчі 180 днів.

Фото: The Sun