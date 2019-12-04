Усик не готовий битися проти Чісори 8 лютого – промоутер

Український боксер точно не боксуватиме в Саудівській Аравії.

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк вважає, що попереду тривалі переговори щодо дати і місця проведення бою з Дереком Чісорою. Про це він розповів Tribuna.com.

«Варіант проведення бою Усика в Саудівській Аравія ніколи не обговорювався.

Поки бій не підтверджений. Дата проведення 8 лютого - це занадто рано», - сказав Красюк.

Раніше промоутер Едді Гірн заявив, що обговорював з Олександром Усиком його можливий бій з Дереком Чісорою в лютому наступного року.

Нагадаємо, у своєму дебютному поєдинку в суперважкій вазі українець Олександр Усик переміг в Чикаго американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом. Після 7-го раунду суперник Усика відмовився виходити в ринг.

Після цієї перемоги Олександр Усик став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким на даний момент володіє Енді Руїс. Реванш Енді Руїс – Ентоні Джошуа відбудеться 7 грудня.