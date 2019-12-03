Усик і Чісора відвідають реванш Джошуа - Руїс

Український боксер у суперважкій вазі Олександр Усик і його майбутній суперник британець Дерек Чісора відвідають реванш Джошуа — Руїс.

Можливо, під час відвідування цього реваншу, який пройде 7 грудня в Саудівській Аравії, відбудеться і перша дуель поглядів Олександра Усика і Дерека Чісори, повідомляє XSPORT.

“Чісора і Усик зацікавлені в очному поєдинку, і Едді Хірн вже назвав конкретну дату бою - зустріч планується на 8 лютого. Обидва боксери відвідають реванш Джошуа - Руїс, який відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії. Про це повідомляє інсайдер Майкл Бенсон. Цілком ймовірно, що там ми можемо побачити і першу дуель поглядів українця і британця”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією Champion.com.ua, бій між українцем Олександром Усиком та британцем Дереком Чісорою відбудеться 29 лютого на 21-тисячній Manchester Arena, де в листопаді 2018 року український боксер переміг британця Тоні Белью в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті.

Організатори розглядали можливість проведення бою раніше, але 15 і 22 лютого на Manchester Arena - найбільшому комплексі в Європі пройдуть музичні концерти. Підписання контракту на цей бій може відбутися вже наступного тижня.

Олександр Усик у ніч на 13 жовтня в Чикаго у своєму дебютному поєдинку в суперважкій вазі переміг американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом і став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким наразі володіє Енді Руїс.

Фото: The Sun