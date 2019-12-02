Усик проведе бій з Чісорою 29 лютого - ЗМІ

Український боксер Олександр Усик свій другий поєдинок у суперважкій вазі проведе 29 лютого.

За інформацією Champion.com.ua, бій між українцем Олександром Усиком та британцем Дереком Чісорою відбудеться 29 лютого на 21-тисячній Manchester Arena, де в листопаді 2018 року український боксер переміг британця Тоні Белью в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті.

Організатори розглядали можливість проведення бою раніше, але 15 і 22 лютого на Manchester Arena - найбільшому комплексі в Європі пройдуть музичні концерти.

Підписання контракту на цей бій може відбутися вже наступного тижня.

Нагадаємо, у ніч на 13 жовтня в Чикаго у своєму дебютному поєдинку в суперважкій вазі український боксер Олександр Усик переміг американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом і став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким наразі володіє Енді Руїс.