Бій Усик – Чісора планують на лютий

Український боксер готовий вийти проти британця в Манчестері.

Промоутер Едді Гірн заявив, що обговорював з Олександром Усиком його можливий бій з Дереком Чісорою в лютому наступного року, повідомляє сторінка промоутерської компанії Гірна Matchroom Boxing в Twitter.

«Тільки що був за лаштунками, розмовляв з Усиком щодо бою з Чісорою в лютому. Це великий бій. Усик став великою зіркою в Британії», - розповів Гірн.

Раніше промоутер вже казав, що колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі вийде на бій з Чісорою, який шукає опонента для лютневого поєдинку в Манчестері.

Також позитивно оцінює перспективу бою Усика і Чісори менеджер британського боксера - Девід Хей.

Нагадаємо, непереможений Усик в жовтні дебютував в супертяжах з перемоги над Чаззом Візерспуном після семи раундів.