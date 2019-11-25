Чісора може заробити близько £2 мільйонів за бій з Усиком

35-річному британському боксеру Дереку Чісорі подвоїли пропозицію за бій проти українця Олександра Усика.

За інформацією Champion.com.ua, за вихід в ринг проти Олександра Усика британський боксер, окрім запропонованого раніше гонорару, отримає також відсотки від продажу телетрансляції мегафайту у Британії, де бій показуватимуть у форматі pay-per-view (плати та дивись). На цих відсотках Чісора заробить ще близько 1 млн фунтів.

Таким чином, разом із гонораром Дерек Чісора отримає за бій близько 2 млн фунтів (2,6 млн доларів).

Якщо сторони дійдуть згоди, поєдинок може відбутися в лютому 2020 року на 21-тисячній Manchester Arena, на якій Олександр Усик переміг технічним нокаутом Тоні Белью в листопаді минулого року.

Як повідомлялося, в ніч на 13 жовтня в Чикаго (США) у своєму дебютному поєдинку в суперважкій вазі Олександр Усик переміг американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом і став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким наразі володіє Енді Руїс.

Реванш Енді Руїс – Ентоні Джошуа відбудеться 7 грудня. Промоутер Matchroom Boxing Едді Хірн зазначив, що бій Усика з 35-річним британським боксером Дереком Чісорою "зовсім поруч", його цілком можливо організувати.

Фото: FightNews