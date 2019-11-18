Чісорі запропонували £1 мільйон за бій з Усиком

Український боксер у суперважкій вазі Олександр Усик у лютому 2020 року може вийти в ринг проти ексчемпіона світу Дерека Чісори.

За інформацією Champion.com.ua, 35-річному британському боксеру Дереку Чісорі запропонували 1 млн фунтів стерлінгів (1,3 млн доларів) за бій проти Олександра Усика.

Якщо сторони дійдуть згоди, бій може відбутись в лютому 2020 року у Великій Британії.

Паралельно у Дерека Чісори є можливість провести бій з ексчемпіоном світу Джозефом Паркером. За прогнозами видання, рішення про вибір суперника боксер прийме до кінця листопада.

Дерек Чісора відомий українським уболівальникам своєю неадекватною поведінкою в рамках бою з Віталієм Кличком. У лютому 2011 року на церемонії зважування він дав українському боксеру ляпаса, а після виходу в ринг виплюнув на нього воду. Потім програв бій і на пресконференції побився з Девідом Хеєм, який зараз є його менеджером.

Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня в Чикаго (США) у своєму дебютному поєдинку в суперважкій вазі Олександр Усик переміг американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом. Після 7-го раунду суперник українського боксера відмовився виходити в ринг.

Після цієї перемоги Олександр Усик став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким наразі володіє Енді Руїс. Реванш Енді Руїс – Ентоні Джошуа відбудеться 7 грудня. Втім, здається, промоутер Matchroom Boxing Едді Хірн поки не хоче організовувати бій українця проти переможця цього реваншу. Судячи з усього, промоутер має намір підвищити статус Усика в новому дивізіоні, щоб наступні поєдинки були більш грошовими.

Хірн, зокрема, зазначив, що бій із 35-річним британським боксером Дереком Чісорою "зовсім поруч", його цілком можливо організувати.

Фото: 24tv.ua