Усик претендує на титульний бій з Чісорою - промоутер

Едді Хірн назвав суперника і орієнтовну дату бою українського боксера Олександра Усика за пояс чемпіона світу в суперважкій вазі.

Промоутер Matchroom Boxing Едді Хірн, зокрема, зазначив, що бій із 35-річним британським боксером Дереком Чісорою "зовсім поруч", його цілком можливо організувати.

“Дерек Чісора? Думаю, що бій проти Усика ось він, поруч. Це той бій, який вони можуть організувати. Цілком можливо, що ця зустріч пройде за пояс WBO. Ну, або ж, вони можуть побитися в лютому за звання обов'язкового претендента.

На початку наступного року, думаю, ви побачите повернення Чісори. Усик і Джозеф Паркер - головні претенденти на цей бій”, - цитує Хірна XSPORT.

Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня в Чикаго (США) у своєму дебютному поєдинку в суперважкій вазі Олександр Усик переміг американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом. Після 7-го раунду суперник українського боксера відмовився виходити в ринг.

Після цієї перемоги Олександр Усик став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким наразі володіє Енді Руїс. Реванш Енді Руїс – Ентоні Джошуа відбудеться 7 грудня.

Втім, здається, Хірн поки не хоче організовувати бій українця проти переможця цього реваншу. Судячи з усього, промоутер має намір підвищити статус Усика в новому дивізіоні, щоб наступні поєдинки були більш грошовими.