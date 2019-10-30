Усик увійшов до топ-5 рейтингу WBC

Всесвітня боксерська рада (WBC) оновила рейтинг боксерів у суперважкій вазі, в якому український боксер Олександр Усик розташувався на 5 місці.

Відповідне рішення було прийнято на 57-й щорічній конвенції WBC в Канкуні (Мексика). Про це повідомляє XSPORT.

Олександр Усик провів лише один бій в суперважкому дивізіоні, але п’яте місце в рейтингу дозволяє йому претендувати на бій з чемпіоном WBC Деонтеєм Вайлдером.

Втім вірогідність цього поєдинку наразі низька, оскільки в планах у американського боксера реванш з Луїсом Ортісом, після чого - друга зустріч з Тайсоном Ф'юрі.

Як повідомлялося, повторний бій між двома суперважковаговиками Деонтеєм Вайлдером і Тайсоном Ф'юрі може відбутися в лютому 2020 року. Це стане можливим, якщо Вайлдер переможе Луїса Ортіса в реванші 23 листопада.

Олександр Усик у своєму дебютному поєдинку в суперважкій вазі переміг американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом. Після 7-го раунду його суперник відмовився виходити в ринг.

Фото - boxingscene.com