Усик увійшов до топ-5 рейтингу WBC
Відповідне рішення було прийнято на 57-й щорічній конвенції WBC в Канкуні (Мексика). Про це повідомляє XSPORT.
Олександр Усик провів лише один бій в суперважкому дивізіоні, але п’яте місце в рейтингу дозволяє йому претендувати на бій з чемпіоном WBC Деонтеєм Вайлдером.
Втім вірогідність цього поєдинку наразі низька, оскільки в планах у американського боксера реванш з Луїсом Ортісом, після чого - друга зустріч з Тайсоном Ф'юрі.
Як повідомлялося, повторний бій між двома суперважковаговиками Деонтеєм Вайлдером і Тайсоном Ф'юрі може відбутися в лютому 2020 року. Це стане можливим, якщо Вайлдер переможе Луїса Ортіса в реванші 23 листопада.
Олександр Усик у своєму дебютному поєдинку в суперважкій вазі переміг американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом. Після 7-го раунду його суперник відмовився виходити в ринг.
Фото - boxingscene.com