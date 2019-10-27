Бокс: Чісора нокаутував Прайса і може стати суперником Усика

Британець став інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO.

35-річний британський боксер суперважкої ваги Дерек Чісора здобув перемогу технічним нокаутом в поєдинку проти співвітчизника Девіда Прайса і став інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO, повідомляє Укрінформ.

Бій проходив на O2 Arena в Лондоні (Великобританія). Команда 36-річного Прайса відмовилася від продовження бою в 4-му раунді після нокдауну боксера.

Нагадаємо, що наступним суперником Чісори може стати Олександр Усик, якому в другому поєдинку в суперважкій вазі хочуть підібрати більш серйозного опонента, ніж Чазз Візерспун.