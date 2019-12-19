Усик боксуватиме з Чісорою 7 березня, потім — з Джошуа

Промоутер Едді Хірн розповів про поєдинки в суперважкій вазі, які плануються 2020 року.

Едді Хірн у коментарі BoxingScene, зокрема, зазначив, що український боксер Олександр Усик проведе бій проти Дерека Чісори 7 березня, а вже потім зможе зустрітися в рингу з Ентоні Джошуа як обов'язковий претендент на титул WBO.

“Усик - Джошуа - це мегафайт, але не наразі. Якщо Усик проведе бій проти Чісори і цей поєдинок буде значущим в суперважкій вазі, бій Усика проти Джошуа може виявитися неймовірним на наступне півріччя.

Нам потрібно поговорити і досягти консенсусу між організаціями. Писали і в IBF, і в WBO. Хто буде першим? Не можна просто тримати Ентоні до того часу, щоб потім сказати, що один титул потрібно здати. Є система ротації, яка хронологічно каже, хто йде першим. Це IBF. Але я також представляю і Усика, і тому повинен його добре просувати. Ситуація не з простих, але Джошуа захищатиме свої титули, незалежно від того, хто це буде. Але він дійсно хоче об'єднувального бою, тому побачимо, що станеться 22 лютого в поєдинку між Вайлдером і Ф'юрі”, - цитує Хірна Sport Arena.

Нагадаємо, Олександр Усик у своєму дебютному поєдинку в суперважкій вазі здобув перемогу нокаутом у восьмому раунді над Чаззом Візерспуном. Дерек Чісора у свою чергу в третьому раунді відправив у нокаут Девіда Прайса.

Чинний володар боксерських титулів WBA, WBO, IBF і IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа на початку грудня переміг за очками Енді Руїса і повернув собі чемпіонські пояси.

Фото: boxingscene.com