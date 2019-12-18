Джошуа: Усик буде "на моєму радарі" у березні-квітні

Чинний володар боксерських титулів WBA/WBO/IBF/IBO у суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа розповів, коли можуть розпочатися переговори про бій з українцем Олександром Усиком.

Джошуа високо оцінив майстерність українського боксера, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Усик - претендент, який буде на моєму радарі наприкінці березня або на початку квітня. Дуже серйозний суперник, - зазначив британець. - Усик відмінно використовує свої ноги і здорово користується руками. Ви не влучаєте в нього, бо він добре рухається. Якщо вам все ж вдасться дістати Усика, то удари пом'якшують його рукавички. Перше, що мені потрібно зробити - вивчити його і знайти недоліки. Друге - запитати поради у тих, хто вже боксував з Усиком. Я маюн знати, як перемогти його".