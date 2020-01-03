Бій Дерев'янченка з Головкіним визнаний кращим у 2019 році - Boxingscene
Кращим у 2019 році спортивне видання Boxingscene визнало поєдинок за вакантні чемпіонські пояси IBF і IBO в середній вазі, в якому Сергій Дерев'янченко поступився Геннадію Головкіну одноголосним рішенням суддів (113:114, 112:115, 112:115).
Поєдинок Дерев'янченко – Головкін відбувся у Нью-Йорку (США) у жовтні. Дерев'янченко вже на старті бою опинився в нокдауні, але не дозволив Головкіну розвинути локальний успіх. Український боксер у середині поєдинку перехопив ініціативу і за багатьма показниками перевершив свого суперника.
Відео бою:
Як повідомлялося, цей бій увійшов до списку номінантів на нагороду і за версією Американської асоціації журналістів (BWAA), які пишуть про бокс. На нагороду також претендують бої: Менні Пакьяо - Кіт Турман, Енді Руїс - Ентоні Джошуа (1-й бій), Еррол Спенс - Шон Портер, Джош Тейлор - Реджіс Прогрейс.
Переможця у номінації “Найкращий бій 2019 року” за версією BWAA оголосять 17 січня 2020 року.
Фото: Getty Images