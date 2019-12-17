Бій Дерев'янченко - Головкін претендує на звання найкращого у 2019 році

Американська асоціація журналістів, які пишуть про бокс (BWAA), обрала 5 номінантів на нагороду найкращого бою 2019 року.

До списку претендентів на нагороду увійшов і бій за титул IBF, який український боксер Сергій Дерев'янченко провів у жовтні проти Геннадія Головкіна. Про це повідомляє Ua-football.

Поєдинок Дерев'янченко - Головкін відбувся у Нью-Йорку (США) і завершився перемогою казаха одноголосним рішенням суддів із рахунком 114:113, 115:112, 115:112. Дерев'янченко вже на старті бою опинився в нокдауні, але не дозволив Головкіну розвинути локальний успіх. Український боксер у середині поєдинку перехопив ініціативу і за багатьма показниками перевершив свого суперника.

До списку номінантів також увійшли бої: Менні Пакьяо - Кіт Турман, Енді Руїс - Ентоні Джошуа (1-й бій), Еррол Спенс - Шон Портер, Джош Тейлор - Реджіс Прогрейс.

Переможця номінації оголосять 17 січня 2020 року.

Нагадаємо, що цього ж дня BWAA голосить переможця і у номінації “Боксер десятиліття”, де серед претендентів названий один із найбільш домінуючих чемпіонів в історії боксу у суперважкій вазі легендарний український спортсмен Володимир Кличко.