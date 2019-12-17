Володимир Кличко номінований на звання “Боксер десятиліття”

Володимир Кличко номінований на звання “Боксер десятиліття”

Укрінформ
Асоціація американських журналістів, які пишуть про бокс, обрала легендарного українського спортсмена Володимира Кличка серед претендентів на здобувача титулу “Боксер десятиліття”.

Усього обрано 5 номінантів, повідомляє Klitschko-brothers.com.

Окрім одного з найбільш домінуючих чемпіонів в історії боксу у суперважкій вазі Володимира Кличка на нагороду претендують: Флойд Мейвезер, Менні Пакьяо, Андре Ворд і Сауль Альварес.

Ім'я переможця назвуть у п'ятницю, 17 січня.

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Нагадаємо, у період з 2010-го по 2017 роки Володимир Кличко провів 13 боїв, здобувши 11 перемог (7 з яких дострокові).

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