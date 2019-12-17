Володимир Кличко номінований на звання “Боксер десятиліття”

Асоціація американських журналістів, які пишуть про бокс, обрала легендарного українського спортсмена Володимира Кличка серед претендентів на здобувача титулу “Боксер десятиліття”.

Усього обрано 5 номінантів, повідомляє Klitschko-brothers.com.

Окрім одного з найбільш домінуючих чемпіонів в історії боксу у суперважкій вазі Володимира Кличка на нагороду претендують: Флойд Мейвезер, Менні Пакьяо, Андре Ворд і Сауль Альварес.

Ім'я переможця назвуть у п'ятницю, 17 січня.

Нагадаємо, у період з 2010-го по 2017 роки Володимир Кличко провів 13 боїв, здобувши 11 перемог (7 з яких дострокові).