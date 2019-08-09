Володимир Кличко і Ломаченко потрапили до топ-7 боксерів, що перемагали на Олімпіаді
Укрінформ
Видання 12up опублікувало рейтинг відомих боксерів, які перемагали на Олімпійських іграх.
У рейтингу 7 позицій, дві з яких займають українські боксери Володимир Кличко і Василь Ломаченко. Про це повідомляє Tribuna.com.
До топ-7 зірок боксу увійшли:
1. Мохаммед Алі (США)
2. Джо Фрейзер (США)
3. Володимир Кличко (Україна)
4. Джордж Форман (США)
5. Василь Ломаченко (Україна)
6. Андре Ворд (США)
7. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
Володимир Кличко виграв золото Олімпіади в Атланті (США) в 1996 році, Ломаченко ставав олімпійським чемпіоном двічі - в 2008-му в Пекіні (Китай) і в 2012-му в Лондоні (Велика Британія).
Фото: 12up