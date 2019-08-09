Володимир Кличко і Ломаченко потрапили до топ-7 боксерів, що перемагали на Олімпіаді

Видання 12up опублікувало рейтинг відомих боксерів, які перемагали на Олімпійських іграх.

У рейтингу 7 позицій, дві з яких займають українські боксери Володимир Кличко і Василь Ломаченко. Про це повідомляє Tribuna.com.

До топ-7 зірок боксу увійшли:

1. Мохаммед Алі (США)

2. Джо Фрейзер (США)

3. Володимир Кличко (Україна)

4. Джордж Форман (США)

5. Василь Ломаченко (Україна)

6. Андре Ворд (США)

7. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

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Володимир Кличко виграв золото Олімпіади в Атланті (США) в 1996 році, Ломаченко ставав олімпійським чемпіоном двічі - в 2008-му в Пекіні (Китай) і в 2012-му в Лондоні (Велика Британія).

Фото: 12up