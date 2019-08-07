Про легендарного українського тренера Мациха випустили книгу
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Укрінформ
У світ вийшла книга про уславленого українського тренера, екс-наставника боксерів Володимира та Віталія Кличків “Михайло Мацих. Життя, віддане боксу”.
Автором книги є Антон Горюнов. Про це повідомляє XSPORT.
“У неділю, 4 серпня, досвідченому українському фахівцю, екс-тренеру братів Кличків, Михайлу Мациху виповнилося 85 років. Напередодні ювілею в світ вийшла книга про уславленого наставника - “Михайло Мацих. Життя, віддане боксу”, - йдеться в повідомленні.
Михайло Мацих є заслуженим тренером України. Цікаво, що на своє 80-річчя він провів виставковий бій з одним зі своїх учнів Геннадієм Ніколайчуком.
Фото: Facebook