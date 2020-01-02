Бондаренко зіграє на турнірі WTA в Гобарті у парі з канадійкою Фічмен
Укрінформ
Українська тенісистка Катерина Бондаренко виступить на турнірі WTA International у Гобарті (Австралія) не лище в одиночному, але й парному розряді.
Киянка у боротьбі за парний титул об'єднає зусилля з представницею Канади Шерон Фічмен, повідомляє Тенісний портал України.
Додамо, що Катерина Бондаренко та її сестра Олена на сьогоднішній день є єдиними українськими тенісистками, яким підкорився "дорослий" турнір Grand Slam. 2008 року сестри виграли Відкритий чемпіонат Австралії.
Турнір у Гобарті-2020 стартує 11 січня.