Бондаренко зіграє на турнірі WTA в Гобарті у парі з канадійкою Фічмен

Українська тенісистка Катерина Бондаренко виступить на турнірі WTA International у Гобарті (Австралія) не лище в одиночному, але й парному розряді.

Киянка у боротьбі за парний титул об'єднає зусилля з представницею Канади Шерон Фічмен, повідомляє Тенісний портал України. Додамо, що Катерина Бондаренко та її сестра Олена на сьогоднішній день є єдиними українськими тенісистками, яким підкорився "дорослий" турнір Grand Slam. 2008 року сестри виграли Відкритий чемпіонат Австралії. Читайте також: Вінус Вільямс не гратиме першого тижня тенісного сезону-2020 Турнір у Гобарті-2020 стартує 11 січня.