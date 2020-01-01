Вінус Вільямс не гратиме першого тижня тенісного сезону-2020
Укрінформ
Експерша "ракетка" світу американка Вінус Вільямс отримала травму на одному з тренувань на кортах Brisbane International і прийняла рішення знятися з турніру у Брісбені.
До цього Вільямс отримала wild card до основної сітки змагань, повідомляє BTU.
Запрошення на турнір у Брісбені отримала росіянка Марія Шарапова. Інші володарки wild card стануть відомі у четвер.
На перший турнір сезону, який пройде 6-12 січня, також заявлені українки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.