Вінус Вільямс не гратиме першого тижня тенісного сезону-2020

Експерша "ракетка" світу американка Вінус Вільямс отримала травму на одному з тренувань на кортах Brisbane International і прийняла рішення знятися з турніру у Брісбені.

До цього Вільямс отримала wild card до основної сітки змагань, повідомляє BTU. Запрошення на турнір у Брісбені отримала росіянка Марія Шарапова. Інші володарки wild card стануть відомі у четвер. Читайте також: Світоліна, Ястремська і Бондаренко в заявці турніру в Хуахіні На перший турнір сезону, який пройде 6-12 січня, також заявлені українки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.