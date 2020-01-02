Американський баскетболіст Джонс залишив український “Хімік”

Американський бігмен Крістіан Джонс залишив український баскетбольний клуб “Хімік”.

Як повідомляє пресслужба БК “Хімік”, Крістіан Джонс залишив команду за сімейними обставинами.

“У зв'язку з сімейними обставинами гравець БК "Хімік" Крістіан Джонс змушений був залишити розташування клубу. Дія контракту гравця на сезон-2019/20 призупинена”, - йдеться в повідомленні.

У нинішньому сезоні Крістіан Джонс зіграв за “Хімік” у 4 матчах баскетбольної Суперліги України. У середньому за 26 хвилин на майданчику він набирав 12,5 очка, робив 5,5 підбирання і 1 перехоплення. Його рейтинг ефективності склав 12.8.

Минулого сезону Джонс став чемпіоном України у складі “Хіміка” і був визнаний найкращим центровим чемпіонату.