Американський баскетболіст Джонс залишив український “Хімік”

Американський баскетболіст Джонс залишив український “Хімік”

Укрінформ
Американський бігмен Крістіан Джонс залишив український баскетбольний клуб “Хімік”.

Як повідомляє пресслужба БК “Хімік”, Крістіан Джонс залишив команду за сімейними обставинами.

“У зв'язку з сімейними обставинами гравець БК "Хімік" Крістіан Джонс змушений був залишити розташування клубу. Дія контракту гравця на сезон-2019/20 призупинена”, - йдеться в повідомленні.

У нинішньому сезоні Крістіан Джонс зіграв за “Хімік” у 4 матчах баскетбольної Суперліги України. У середньому за 26 хвилин на майданчику він набирав 12,5 очка, робив 5,5 підбирання і 1 перехоплення. Його рейтинг ефективності склав 12.8.

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Минулого сезону Джонс став чемпіоном України у складі “Хіміка” і був визнаний найкращим центровим чемпіонату.

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