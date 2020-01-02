Американський баскетболіст Сіммонс залишає “Запоріжжя”

Баскетбольний клуб “Запоріжжя” розірвав угоду з американським форвардом Дейонте Сіммонсом.

Американський баскетболіст і запорізький клуб припинили співпрацю за обопільною згодою сторін. Про це сьогодні повідомила пресслужба БК “Запоріжжя”.

“За згодою сторін запорізький клуб припинив співпрацю з американським важким форвардом Дейонте Сіммонсом", - йдеться в повідомленні.

У нинішньому сезоні американець провів 15 матчів в українській Суперліги, де у середньому за 27 хвилин ігрового часу набирав 17,2 очок та робив 6,9 підбирань (РЕ 17,3).

Американський бігмен 2019 року став 4-м найкращим скорером чемпіонату України та посідав 8 місце за середнім рейтингом ефективності.