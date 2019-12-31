ФК "Барселона" хоче повернути до команди Дані Ольмо

Іспанський футбольний гранд "Барселона" направив офіційну пропозицію загребському "Динамо" щодо переходу хавбека Дані Ольмо,

Сума залишається невідомою, але джерело стверджує, що хорватський клуб навряд чи визнає пропозицію достатньою, повідомляє Mundo Deportivo.

21-річний іспанець Ольмо - вихованець "Барселони". Нинішнього сезону він провів 22 матчі, забивши вісім м'ячів і зробивши сім гольових передач.

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На півзахисника також претендує італійський "Мілан".