Журналісти назвали кращу спортивну команду 2019 року
За результатом опитування команда, яку тренує німецький спеціаліст Юрген Клопп, отримала 908 голосів (30,21 процента), повідомляє офіційний сайт AIPS.
Нинішнього року "Ліверпуль" виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА и Клубний чемпіонат світу.
10 кращих спортивних команд світу-2019:
1. "Ліверпуль" (футбол, чоловіки) - 30,21 процента голосів
2. Збірна США (футбол, жінки) - 17,9
3. Збірна ПАР (регбі, чоловіки) - 14,44 4
4. Збірна Бразилії (волейбол, чоловіки) - 8,88
5."Дьєр Ауді" (гандбол, жінки) - 5,79
6. Збірна Данії (гандбол, чоловіки) - 4,59
7. Команда Норвегії (біатлон, мудчины, женщины) - 3,89
8. Збірна Італії (водне поло, чоловіки) - 3,79
9. Збірна Іспанії (баскетбол, жінки) - 3,26
10. Змішана команда Японії (дзюдо, мікст) - 2,43.