Англійська преса назвала "головну силу" Зінченка в "Манчестр Сіті"

У вчорашньому поєдинку англійської футбольної Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті", в якому виступає хавбек збірної України Олександр Зінченко вдома обіграв "Шеффілд Юнайтед" - 2:0.

Видання Manchester Evening News відзначило, що українець у цій грі добре поєднував оборонні та атакувальні функції, повідомляє Zbirna.com.

"Суперниу спіймав Олександра в моменті з голом, який скасував VAR. Він, однак, добре поєднував оборонні й атакуючі функції. В цьому головна сила Зінченка", - написало видання.

Український футболіст вийшов на цей матч у стартовому складі й відіграв повний поєдинок на позиції лівого захисника.