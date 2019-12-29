АПЛ: Зінченко допоміг «Ман Сіті» обіграти «Шеффілд Юнайтед»

Команда Гвардіоли відстає від першого місця на 14 очок.

В заключному матчі 20-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» обіграв на своєму полі «Шеффілд Юнайтед» 2:0. Про це повідомляє Укрінформ.

Лише в другому таймі «Ман Сіті» зумів дотиснути на своєму полі «Шеффілд Юнайтед». Голи в активі Агуеро і де Брюйне. 2:0 – важлива перемога «Ман Сіті».

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і відіграв цей матч повністю. В цьому сезоні Зінченко зіграв в 9 матчах АПЛ. Загалом у всіх турнірах українець відіграв 13 поєдинків у складі «Ман Сіті».

Після 20-и турів лідер чемпіонату «Ліверпуль» випереджає «Ман Сіті» на 14 очок. «Ман Сіті» залишився на 3-у місці (41 очко). На 2-у місці «Лестер» (42 очки).