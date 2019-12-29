«Ліверпуль» виграв 18-й матч в АПЛ

«Червоні» обіграли «Вулвергемптон».

В матчі 20-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» обіграв на власному полі «Вулвергемптон» 1:0, повідомляє Укрінформ.

В цьому поєдинку все вирішив гол Мане на 42-й хвилині. 1:0 – «Ліверпуль» виграв 18 з 19 матчів в цьому сезоні в АПЛ.

В заключному матчі 20-го туру «Ман Сіті» приймає «Шеффілд Юнайтед».

Команда Юргена Клоппа лідирує в АПЛ. «Ліверпуль» набрав 55 очок і випереджає «Лестер», який посідає друге місце, на 13 очок. Причому, у команди Клоппа є ще один матч в запасі. На третій позиції «Манчестер Сіті» (39 очок).