АПЛ: «Арсенал» програв вдома «Челсі»

«Каноніри» під керівництвом Мікеля Артети знову не зуміли перемогти.

В центральному матчі 20-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Арсенал» програв на своєму полі «Челсі» 1:2, повідомляє Укрінформ.

«Арсенал» повів у рахунку на 13-й хвилині – відзначився Обамеянг. Лише через 70 хвилин гості відігралися. Помилився на виході воротар «канонірів» Лено і Жоржиньйо забивав у порожні ворота. А на 87-й хвилині гол Абрахама приніс «Челсі» перемогу 2:1.

«Челсі» набрав 35 очок і залишився на 4-у місці. «Арсенал» посідає 12-у позицію (24 очки).

Сьогодні в 20-у турі АПЛ зіграють ще два поєдинки: «Ліверпуль» - «Вулвергемптон» (18:30) і «Манчестер Сіті» - «Шеффілд Юнайтед» (20:00).

Після 19-и турів лідер чемпіонату «Ліверпуль» випереджає «Ман Сіті» на 14 очок. «Ман Сіті» залишається на 3-у місці (38 очок). На 2-у місці «Лестер» (39 очок).