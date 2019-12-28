«Арсенал» - «Челсі»: дуель тренерів-новачків

Дербі найпопулярніших команд в Лондоні.

Центральним матчем 20-го туру англійської Прем'єр-ліги стане, безумовно, зустріч «Арсеналу» та «Челсі». «Аристократи» зараз єдині, хто може втрутитись у боротьбу за місце в першій трійці. І хоча попереду ще багато матчів, «Ліверпуль», «Лестер» і «Манчестер Сіті» набрали такий темп, що зупинити їх непросто. Але, не менше потрібні очки і «канонірам», якщо вони мають намір виступати наступного сезону в єврокубках.

Шанси на успіх при цьому практично рівні. Аналітики Parimatch дають 34% на перемогу «Арсеналу» та трохи більше, 39% на те, що виграє «Челсі» (нічия оцінюється у 27%). За статистикою «каноніри» вигравали частіше, але не набагато. Та й за різницею м'ячів їх перевага незначна. До того ж, в окремо взятому матчі ці цифри все одно не матимуть значення.

Також матч цікавий дуеллю молодих тренерів. 41-річний Френк Лемпард і 37-річний Мікель Артета завершили свої кар'єри футболістів зовсім недавно, у 2016 році. Для іспанця це взагалі перший клуб, де він займає посаду головного тренера. Причому Артета очолив «Арсенал» в грудні. Раніше він працював лише асистентом в «Манчестер Сіті». До речі, його призначення вже встиг розкритикувати Жозе Моурінью.

Нагадаємо, свого часу Моурінью тренував «аристократів», коли там грав Лемпард. Сьогодні Френк вважається чи не учнем португальця. До повернення в «Челсі» влітку цього року у Лемпарда за плечима був лише сезон на чолі «Дербі».