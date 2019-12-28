Питання розрахунків зі спортивними федерацiями вирішили - Беленюк

Міністерство культури, молоді та спорту повністю розрахувалося зі спортивними федераціями олімпійських видів спорту.

Також МКМС розрахувалося і з НОК України. Про це повідомив дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк у своєму Facebook.

“За останньою iнформацiєю, питання розрахункiв зі спортивними федерацiями олiмпійських видiв спорту та НОК України - вирiшено. Боротьба була напружена, але результативна... Влада показала пріоритетність спорту в нашій країні”, - написав Беленюк.

Як повідомлялося, 18 грудня президент Федерації легкої атлетики Ігор Гоцул заявив, що українські легкоатлети не проведуть збори перед Олімпіадою через відсутність фінансування з боку Міністерства культури, молоді та спорту. 23 грудня міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський повідомив, що фінансування федерацій олімпійських видів спорту вже повністю відновлено.

Пізніше заступник міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін пояснив ситуацію: “Цього місяця 438 млн гривень обсяг взагалі на спорт від міністерства спорту. На 17-е число обсяг цих боргів становив близько 90 мільйонів гривень. На ранок 24 грудня залишилося 10 мільйонів гривень проблемного боргу. Думаю, максимум 26 числа цей борг закриється”.