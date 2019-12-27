“Динамо” і “Десну” покарали штрафом за неналежну поведінку вболівальників

Українська асоціація футболу (УАФ) покарала клуби “Динамо” (Київ) і “Десна” (Чернігів) за неналежну поведінку вболівальників.

Відповідне рішення прийняв Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ на своєму засіданні 26 грудня. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

“За неналежну поведінку вболівальників під час матчу 18 туру УПЛ ФК “Десна” — ФК “Динамо” до ФК “Десна” застосовано санкції у вигляді обов’язкового грошового внеску в розмірі 100 000 гривень та закриття фанатського сектору на наступний домашній матч УПЛ. ФК “Динамо” Київ за неналежну поведінку вболівальників отримав штраф у розмірі 300 000 гривень”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 грудня київське "Динамо" з рахунком 1:0 завдало поразки чернігівській "Десні" у виїзному поєдинку 18 туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги і повернулося на друге місце у турнірній таблиці. Віктор Циганков забив м'яч на 25-й хвилині.

Фото: fcdynamonation.com