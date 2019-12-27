Назаренко дискваліфікований за фол у матчі проти “Олександрії”

Півзахисник футбольного клубу “Дніпро-1” Олександр Назаренко дискваліфікований за грубий фол у грі проти "Олександрії" (1:2).

Олександр Назаренко пропустить щонайменше 1 матч у чемпіонаті України. Про це повідомляє Sport Arena.

“Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу вирішив покарати півзахисника “Дніпра-1” Олександра Назаренка дискваліфікацією за грубий фол у матчі з “Олександрією”. Гравець пропустить одну гру УПЛ плюс один матч умовно”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 грудня футболісти "Дніпра-1" з рахунком 1:2 поступилися "Олександрії" у домашньому поєдинку 18-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

Олександр Назаренко при рахунку 1:1 на 91-й хвилині матчу зробив підкат прямою ногою проти Валерія Лучкевича, за що отримав червону картку.

У нинішньому сезоні Назаренко зіграв у 18 матчах за команду, забив 2 м’ячі й зробив 1 результативну передачу. “Дніпро-1” наразі знаходиться на восьмому місці турнірної таблиці УПЛ. У наступних матчах команда зіграє проти львівських “Карпат” і київського “Динамо”.

Фото: dnipro.depo.ua