Назаренко дискваліфікований за фол у матчі проти “Олександрії”
Олександр Назаренко пропустить щонайменше 1 матч у чемпіонаті України. Про це повідомляє Sport Arena.
“Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу вирішив покарати півзахисника “Дніпра-1” Олександра Назаренка дискваліфікацією за грубий фол у матчі з “Олександрією”. Гравець пропустить одну гру УПЛ плюс один матч умовно”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 15 грудня футболісти "Дніпра-1" з рахунком 1:2 поступилися "Олександрії" у домашньому поєдинку 18-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.
Олександр Назаренко при рахунку 1:1 на 91-й хвилині матчу зробив підкат прямою ногою проти Валерія Лучкевича, за що отримав червону картку.
У нинішньому сезоні Назаренко зіграв у 18 матчах за команду, забив 2 м’ячі й зробив 1 результативну передачу. “Дніпро-1” наразі знаходиться на восьмому місці турнірної таблиці УПЛ. У наступних матчах команда зіграє проти львівських “Карпат” і київського “Динамо”.
Фото: dnipro.depo.ua