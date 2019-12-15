"Дніпро-1" програв "Олександрії" в останньому матчі року футбольної Прем'єр-ліги

Футболісти "Дніпра-1" з рахунком 1:2 поступилися "Олександрії" у домашньому поєдинку 18-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

Авторами голів в останньому у 2019 році поєдинку національної першості стали півзахисник "Дніпра-1" Станіслав Куліш, який реалізував пенальті на 90-й хвилині зустрічі, та хавбек "Олександрії" Максим Третяков (79, 90+3) - обидва результативні удари також з 11-метрової позначки, повідомляє Укрінформ.

"Дніпро-1" догравав матч у меншості: на 79-й хвилині за другу жовту картку поле залишив Максим Лопирьонок, на 90-й червону картку отримав Олександр Назаренко.

Результати інших поєдинків:

ФК "Львів" - "Колос" (Ковалівка) - 3:2

голи: Ренан (13-а хвилина), Микита Татарков (32, з пенальті), Альваро (73) - Вадим Парамонов (29), Володимир Лисенко (90+4).

"Зоря" (Луганськ) - "Шахтар" (Донецьк) - 1:2

голи: Богдан Леднєв (61) - Жуніор Мораес (54), Марлос (83, з пенальті).

"Олімпік" (Донецьк) - "Маріуполь" - 1:2

голи: Шахаб Захедітабар (49), В'ячеслав Чурко (53, з пенальті), Ілля Путрія (89).

"Ворскла" (Полтава) - "Карпати" (Львів) - 2:1

голи: Луїзау (30), Денис Васін (42, з пенальті) - Александру Бойчук (39).

"Десна" (Чернігів) - "Динамо" (Київ) - 0:1

гол: Віктор Циганков (25).

Турнірне становище: "Шахтар" - 50 очок, "Динамо" - 36, "Зоря" - 34, "Десна" - 33, "Олександрія" - 31, "Маріуполь" - 22, "Колос" - 20, "Дніпро-1" - 19, "Олімпік" - 18, "Львів" - 15, "Ворскла" - 14, "Карпати" - 11.