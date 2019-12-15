"Дніпро-1" програв "Олександрії" в останньому матчі року футбольної Прем'єр-ліги
Авторами голів в останньому у 2019 році поєдинку національної першості стали півзахисник "Дніпра-1" Станіслав Куліш, який реалізував пенальті на 90-й хвилині зустрічі, та хавбек "Олександрії" Максим Третяков (79, 90+3) - обидва результативні удари також з 11-метрової позначки, повідомляє Укрінформ.
"Дніпро-1" догравав матч у меншості: на 79-й хвилині за другу жовту картку поле залишив Максим Лопирьонок, на 90-й червону картку отримав Олександр Назаренко.
Результати інших поєдинків:
ФК "Львів" - "Колос" (Ковалівка) - 3:2
голи: Ренан (13-а хвилина), Микита Татарков (32, з пенальті), Альваро (73) - Вадим Парамонов (29), Володимир Лисенко (90+4).
"Зоря" (Луганськ) - "Шахтар" (Донецьк) - 1:2
голи: Богдан Леднєв (61) - Жуніор Мораес (54), Марлос (83, з пенальті).
"Олімпік" (Донецьк) - "Маріуполь" - 1:2
голи: Шахаб Захедітабар (49), В'ячеслав Чурко (53, з пенальті), Ілля Путрія (89).
"Ворскла" (Полтава) - "Карпати" (Львів) - 2:1
голи: Луїзау (30), Денис Васін (42, з пенальті) - Александру Бойчук (39).
"Десна" (Чернігів) - "Динамо" (Київ) - 0:1
гол: Віктор Циганков (25).
Турнірне становище: "Шахтар" - 50 очок, "Динамо" - 36, "Зоря" - 34, "Десна" - 33, "Олександрія" - 31, "Маріуполь" - 22, "Колос" - 20, "Дніпро-1" - 19, "Олімпік" - 18, "Львів" - 15, "Ворскла" - 14, "Карпати" - 11.