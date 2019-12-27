Ібрагімович за півроку в “Мілані” отримає €3 мільйони - ЗМІ

38-річний шведський футболіст Златан Ібрагімович погодив деталі контракту з італійським клубом “Мілан”.

Після завершення сезону він може продовжити контракт з італійцями, повідомляє Sport Arena.

"Контракт зі Златаном Ібрагімовичем буде підписаний на півроку, за які футболіст отримає 3 мільйони євро. За інформацією Lа Gazzetta dello Sport, у разі виконання додаткових умов (проведення певної кількості матчів і забитих м'ячів), шведський футболіст зможе продовжити контракт ще на сезон, а його заробіток зросте до 4,5 мільйонів євро", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що Ібрагімович дебютує за “Мілан” на матчі проти “Сампдорії” 6 січня, або 15 січня проти СПАЛу.

Нагадаємо, що в листопаді колишній клуб шведа “Лос-Анджелес Гелаксі” оголосив про припинення співпраці зі знаменитим футболістом.

“Мілан” наразі посідає 11 місце у чемпіонаті Італії.

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