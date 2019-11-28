Статую Златана Ібрагімовича понівечили після того, як він купив акції клубу-суперника
Про це повідомляє CNN.
"Статую Златана Ібрагімовича сплюндрували вандали, написавши також слово "Іуда" на будинку у Стокгольмі, який належить футбольній зірці після того, як він придбав акції суперницького футбольного клубу", - йдеться у повідомленні.
Ібрагімович розпочинав свою зіркову кар'єру з одноіменного клубу його рідного міста Мальме.
За даними поліції, інциденти сталися у середу після появи повідомлення про те, що Ібрагімович придбав частку акцій клубу Гаммарбю зі Стокгольму.
У Мальме статую гравця розфарбували расистськими гаслами. Поліція Мальме повідомила CNN, що порушила справу щодо вандалізму статуї біля місцевого футбольного стадіону.
У поліції також підтвердили, що було порушено окрему справу щодо погроз Ібрагімовичу. Наразі у цих провадженнях немає підозрюваних.
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