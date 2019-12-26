Київське “Динамо” назвало суперників на першому зборі в Туреччині

Київський футбольний клуб “Динамо” назвав суперників у товариських матчах на своєму першому зборі в Туреччині, який проходитиме 15 — 28 січня.

Команда Олексія Михайличенка планує провести 6 товариських матчів, повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

Два матчі - проти ФК “Вардар” із Північної Македонії і хорватського “Хайдука” (Спліт) - відбудуться в рамках товариського турніру Gloria Cup, в якому візьмуть участь три команди. Інші 4 спаринги носитимуть статус контрольних матчів.

Попередній розклад матчів

19 січня. “Динамо” - “Легія” (Варшава, Польща)

20 січня. “Динамо” - “Нефтчі” (Баку, Азербайджан)

23 січня.“Динамо” - “Вардар” (Північна Македонія)

24 січня. “Динамо” - “Хайдук” (Спліт, Хорватія)

27 січня. “Динамо” - “Динамо” (Брест, Білорусь)

28 січня. “Динамо” - “Кайрат” (Алмати, Казахстан)

Як повідомлялося, 10 січня підопічні Олексія Михайличенка вийдуть із відпустки, а 15 січня вирушать на перший зимовий збір до Туреччини, який триватиме два тижні - до 28 січня.

У першій частині сезону футболісти "Динамо" припинили виступи в Лізі Європи, де фінішували третіми в групі. В українській Прем’єр-лізі команда наразі посідає 2 місце.