Турецький клуб хоче викупити контракт Кайоде у “Шахтаря”

Турецький футбольний клуб “Газіантепспор” хоче викупити контракт Оларенваджу Кайоде у донецького “Шахтаря”.

Сам нігерійський нападник, який провів у “Газіантепспорі” першу половину сезону і став одним із лідерів команди, не проти залишитися в Туреччині. Про це повідомляє XSPORT із посиланням на турецькі ЗМІ.

Контракт 26-річного футболіста з “Шахтарем” розрахований до червня 2023 року, а термін його оренди завершується влітку.

За час, проведений в оренді, Оларенваджу Кайоде забив за "Газіантепспор” 7 м'ячів, з яких 2 - в останньому турі.

Фото: footboom.com