"Шахтар" проведе шість спарингів на зборах у Туреччині

Футболісти донецького "Шахтаря" взимку проведуть два збори в турецькому Белеку.

Усього "гірники" зіграють шість спарингів, повідомляє пресслужба українського клубу.

Дати проведення контрольних поєдинків і суперники стануть відомі пізніше.

Донеччани вийдуть з відпустки 16 січня і зберуться в Києві. Перший збір "Шахтаря" в Туреччині пройде з 20-го по 30 січня. Другий - з 2-го по 9 лютого.

"Шахтар" завершив першу частину сезону на першому місці в чемпеіонате України. "Гірники" набрали 50 очок в 18-ти турах, не програвши жодного матчу.

20 лютого донеччани зустрінеться з португальською "Бенфікою" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Чемпіонат України поновиться 22 лютого.