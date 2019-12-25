Лунін зробив пропозицію своїй дівчині на стадіоні «Вальядоліда»

Минулого тижня Лунін дебютував у складі «Вальядоліда», зігравши повний матч в Кубку Іспанії.

Воротар «Вальядоліда» Андрій Лунін зробив пропозицію своїй дівчині Анастасії на клубному стадіоні «Нуево Хосе Соррілья», про що повідомив у своєму Instagram. Обраниця українського голкіпера відповіла згодою.

Минулого тижня Лунін дебютував у складі «Вальядоліда», зігравши повний матч в Кубку Іспанії проти «Толоси» (3:0).

20-річний воротар перейшов у «Вальядолід» з «Реала» на правах оренди минулого літа. Попередній сезон українець провів в складі «Леганеса».

Нагадаємо, восени пропозицію своїй дівчині зробив і український півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко. Телеведуча Влада Седан також відповіла футболістові згодою.