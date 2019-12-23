Київське "Динамо" цілком розраховує на Миколенка

Президент київського футбольного клубу "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував чутки про можливий продаж захисника Віталія Миколенка.

Очільник "Динамо" заявив, що Миколенко залишиться в команді, повідомляє пресслужба столичного клубу.

"Київське "Динамо" не планує зраджувати своїм принципам роботи з молодими вихованцями клубу. Миколенко є важливим гравцем для нашої команди і розставання з ним у плани клубу не входить", – зазначив Ігор Суркіс.

Нагадаємо, що 20-річний захисник дебютував за "Динамо" 20 серпня 2017 року в домашньому матчі чемпіонату України проти кам'янської "Сталі" (4:1). З того часу Віталій провів за за клуб у всіх турнірах 64 матчі (забив три м'ячі), а також став основним гравцем національної збірної України, разом з якою вийшов до фінальної частини Євро-2020.