В Ужгороді стартував турнір з кікбоксингу на Кубок Миколая

Міжнародний турнір з кікбоксингу зібрав в обласному центрі Закарпаття сотню учасників - спортсменів із клубів Словаччини та України.

Про це повідомляє пресслужба Ужгородської міськради.

“Міжнародний турнір з кікбоксингу зібрав в обласному центрі Закарпаття сотню учасників - спортсменів із клубів Словаччини та України (міста Кошице та Міхаловце, Ужгород, Хуст та Виноградів).

Як сказав голова Федерації кікбоксингу Закарпаття, заслужений тренер Анатолій Перцев, цього року Закарпаття уперше за останні 20 років має чемпіона Європи з кікбоксингу. Ним став вихованець спортклубу «Іппон» Іван Зарева. Цей титул зберігатиметься за спортсменом 2 роки.

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Змагання з кікбоксингу “Кубок Святого Миколая” триватимуть в Ужгороді два дні – 21-22 грудня.