Українець Крикля став чемпіоном світу з кікбоксингу за версію One Championship

Український важковаговик Роман Крикля провів феєричний бій та став чемпіоном світу з кікбоксингу за версією One Championship.

Роман Крикля у титульному бою здобув перемогу над Таріком Хбабезом із Марокко. Про це повідомляє Sport.ua.

Українець яскраво знищив суперника, тричі відправивши його в нокдаун у другому раунді, і завоював чемпіонський титул технічним нокаутом.

Таким чином, Роман Крикля взяв реванш у марокканця за поразку в поєдинку, який відбувся 2015 року в рамках турніру SuperKombat.

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Як повідомляє Tribuna.com, Роман Крикля став першим українським чемпіоном одного з головних промоушенів у світі - One Championship. На їх турнірах проходять поєдинки за правилами муай-тай, К-1 і ММА. Крім Романа, на контракті в One знаходиться ще один українець - Олександр Мойса. Він теж мав виступити на турнірі, але через проблеми з китайською робочою візою не потрапив на бій проти тайця.

Фото: One Championship