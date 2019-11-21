Українець Крикля став чемпіоном світу з кікбоксингу за версію One Championship
Роман Крикля у титульному бою здобув перемогу над Таріком Хбабезом із Марокко. Про це повідомляє Sport.ua.
Українець яскраво знищив суперника, тричі відправивши його в нокдаун у другому раунді, і завоював чемпіонський титул технічним нокаутом.
Таким чином, Роман Крикля взяв реванш у марокканця за поразку в поєдинку, який відбувся 2015 року в рамках турніру SuperKombat.
Як повідомляє Tribuna.com, Роман Крикля став першим українським чемпіоном одного з головних промоушенів у світі - One Championship. На їх турнірах проходять поєдинки за правилами муай-тай, К-1 і ММА. Крім Романа, на контракті в One знаходиться ще один українець - Олександр Мойса. Він теж мав виступити на турнірі, але через проблеми з китайською робочою візою не потрапив на бій проти тайця.
Фото: One Championship